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Общество

Глава Пскова отдал свой голос на выборах

Глава Пскова Борис Елкин отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Утром 18 сентября – в первый день голосования – глава города посетил избирательный участок № 60 на улице Пароменской в Пскове, который расположен на площадке лицея № 4. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня в России в восемь утра началось голосование, и впереди три напряжённых дня. Жители Псковской области должны сделать ответственный выбор, и я призываю всех проголосовать», – сказал Борис Елкин и обратил внимание, что многие сегодня голосуют и через ДЭГ. Современные технологии не стоят на месте и позволяют отдать голос удалённо, что очень удобно.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Голосуют сегодня и те, кто находится за пределами Псковской области, но готов сделать выбор, отметил глава города.

«Я же решил прийти лично. От нашего выбора зависит будущее страны. Сомневаться в выборном процессе не стоит, он полностью легитимен», – заключил глава Пскова.

Трехдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

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