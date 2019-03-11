Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева

21:16, 11 марта 2019, ПАИ

В минувшие выходные сотрудники отряда специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области почтили память Алексея Ширяева, который 18 лет назад в командировке на Северном Кавказе при штурме села Комсомольское погиб, накрыв собой неразорвавшуюся гранату, спасая жизни товарищей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, возложить цветы и отдать дань уважения минутой молчания приехали сослуживцы бойца, друзья, родственники, руководство регионального УФСИН и воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок».

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при освобождении села Комсомольское Чеченской республики, Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. «Его имя навечно вписано в историю уголовно-исполнительной системы Псковской области. Ежегодно, в день рождения сослуживца, в день гибели и в день образования спецназа, бойцы «Зубра» возлагают цветы на могилу товарища», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в 2009 году на территории Псковского юридического института ФСИН России состоялось открытие монумента в память о погибших сотрудниках спецподразделения «Зубр», а с 2012 года Псковская средняя школа № 12, в которой учился Алексей Ширяев, носит его имя.