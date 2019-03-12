Охотиться на зайцев рекомендует 12 марта народный календарь

09:15, 12 марта 2019, ПАИ

Прокоп Перезимний (Дорогорушитель) наступил по народному календарю сегодня, 12 марта. Как пишет портал calend.ru, в этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в VIII веке.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит», «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз», «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Зато при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака — беды не будет, но и большого успеха тоже.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.