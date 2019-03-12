Год в тюрьме проведет житель Локнянского района за поджог дома знакомой

09:12, 12 марта 2019, ПАИ

1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима проведет 20-летний житель Локнянского района за поджог дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что молодой человек из-за неприязненных отношений к жительнице деревне Плиски Локнянского района при помощи куска резины от автомобильной камеры и спичек умышленно поджог входную дверь ее дома. Убедившись, что произошло возгорание, он скрылся с места преступления. В результате его действий жилой дом полностью сгорел.

Отмечается, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы условно за совершение тяжкого преступления против собственности.

Локнянский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.