0
11:00
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
10:32
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
09:24
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
23:00
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
22:07
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
21:16
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Еще новости
Общество

Год в тюрьме проведет житель Локнянского района за поджог дома знакомой

1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима проведет 20-летний житель Локнянского района за поджог дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что молодой человек из-за неприязненных отношений к жительнице деревне Плиски Локнянского района при помощи куска резины от автомобильной камеры и спичек умышленно поджог входную дверь ее дома. Убедившись, что произошло возгорание, он скрылся с места преступления. В результате его действий жилой дом полностью сгорел.

Отмечается, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы условно за совершение тяжкого преступления против собственности.

Локнянский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
12 марта 2019
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
12 марта 2019
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
12 марта 2019
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
11 марта 2019
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
11 марта 2019
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
11 марта 2019
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах

Идет загрузка...