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Общество

Российская армия начала создание закрытого интернета

Вооруженные силы России начали разработку суверенного интернета. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, закрытый интернет получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).

К концу 2019 года планируется завершить первый этап разработки, полностью независимая Сеть будет готова через два года. Через Арктику будет проложен волоконно-оптический кабель для независимой работы.

В МТСС будет свой поисковик. По мнению экспертов, опыт создания такой системы пригодится при формировании национальной сети.

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