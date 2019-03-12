Российская армия начала создание закрытого интернета

09:34, 12 марта 2019, ПАИ

Вооруженные силы России начали разработку суверенного интернета. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, закрытый интернет получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).

К концу 2019 года планируется завершить первый этап разработки, полностью независимая Сеть будет готова через два года. Через Арктику будет проложен волоконно-оптический кабель для независимой работы.

В МТСС будет свой поисковик. По мнению экспертов, опыт создания такой системы пригодится при формировании национальной сети.