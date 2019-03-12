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Общество

ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов

Артефакт советской эпохи – профиль Ленина и слоган «Коммунизм – светлое будущее всего человечества» - был обнаружен в большом зале псковского Дома Советов (ул. Некрасова, 23) после демонтажа портьеры, закрывающей одну из стен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы.

Напомним, в Доме Советов с момента окончания Великой Отечественной войны располагались органы власти Псковской области. В настоящее время этом зале, в частности, проходят сессии Псковского областного Собрания и официальные мероприятия региональной администрации.

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