ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов

09:24, 12 марта 2019, ПАИ

Артефакт советской эпохи – профиль Ленина и слоган «Коммунизм – светлое будущее всего человечества» - был обнаружен в большом зале псковского Дома Советов (ул. Некрасова, 23) после демонтажа портьеры, закрывающей одну из стен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы.

Напомним, в Доме Советов с момента окончания Великой Отечественной войны располагались органы власти Псковской области. В настоящее время этом зале, в частности, проходят сессии Псковского областного Собрания и официальные мероприятия региональной администрации.