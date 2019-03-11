0
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:20
Сергей Лазарев представил песню «Scream» для участия в «Евровидении-2019» (ВИДЕО)
15:58
На 85 году жизни умер исполнитель роли Сиси Кэпвелла в «Санта-Барбаре» Джед Аллан
14:40
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
23:49
Стражница галактики
15:25
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
13:38
Кинопремьеры недели: юбилей «Чужого», супергеройский сольник Marvel и поющая Натали Портман
Еще новости
Культура

Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования пройдёт в Пскове

VII Псковский открытый (международный) фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования пройдёт в Пскове с 22 по 24 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, заявки на участие в нём подали около 90 фортепианных, камерных, инструментальных и вокальных ансамблей.

В качестве председателей жюри выступят преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Московского государственного института искусств.

В рамках конкурса состоится Фестиваль ансамблевого музицирования. Гости из Санкт-Петербурга представят концерт камерной музыки.

Конкурсные прослушивания пройдут в концертных залах колледжа по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2, вход свободный.

Программа конкурса:

23 марта (суббота)

концертный зал

9:30 Торжественное открытие конкурса

14:30 Фестиваль ансамблевого музицирования

16:00 Концерт лауреатов международных конкурсов «Музыкальный калейдоскоп» (Санкт-Петербург)

Конкурсные прослушивания

концертный зал  

10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепианный ансамбль», первая и вторая возрастные группы

малый концертный зал (аудитория  413)

10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструментальный ансамбль/ оркестр»

14:30 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Камерный ансамбль с фортепиано»

24 марта (воскресенье)

концертный зал

10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепианный ансамбль», четвертая и пятая возрастные группы

13:00 Конкурсные прослушивания участников в номинациях «Вокальный эстрадный ансамбль», «Вокальный фольклорный ансамбль»

Малый концертный зал (аудитория  413)

11:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Вокальный академический ансамбль»

Концертный зал

16:00 Торжественное награждение. Гала-концерт победителей конкурса. Закрытие конкурса.

Целями конкурса являются развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства, пропаганда классической, народной и современной музыки, выявление одаренных учащихся-исполнителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Сергей Лазарев представил песню «Scream» для участия в «Евровидении-2019» (ВИДЕО)
10 марта 2019
Сергей Лазарев представил песню «Scream» для участия в «Евровидении-2019» (ВИДЕО)
На 85 году жизни умер исполнитель роли Сиси Кэпвелла в «Санта-Барбаре» Джед Аллан
10 марта 2019
На 85 году жизни умер исполнитель роли Сиси Кэпвелла в «Санта-Барбаре» Джед Аллан
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
09 марта 2019
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
07 марта 2019
16 марта в псковском драмтеатре состоится показ семейного спектакля «Чук и Гек»
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
06 марта 2019
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией
03 марта 2019
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией 2
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»
02 марта 2019
«Гробницу малыша Тутанхамона» Псковского театра покажут сегодня на сцене «Александринки»

Идет загрузка...