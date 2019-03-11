Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования пройдёт в Пскове

10:19, 12 марта 2019, ПАИ

VII Псковский открытый (международный) фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования пройдёт в Пскове с 22 по 24 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, заявки на участие в нём подали около 90 фортепианных, камерных, инструментальных и вокальных ансамблей.

В качестве председателей жюри выступят преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Московского государственного института искусств.

В рамках конкурса состоится Фестиваль ансамблевого музицирования. Гости из Санкт-Петербурга представят концерт камерной музыки.

Конкурсные прослушивания пройдут в концертных залах колледжа по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2, вход свободный.

Программа конкурса:

23 марта (суббота)

концертный зал

9:30 Торжественное открытие конкурса

14:30 Фестиваль ансамблевого музицирования

16:00 Концерт лауреатов международных конкурсов «Музыкальный калейдоскоп» (Санкт-Петербург)

Конкурсные прослушивания

концертный зал

10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепианный ансамбль», первая и вторая возрастные группы

малый концертный зал (аудитория 413)

10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструментальный ансамбль/ оркестр»

14:30 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Камерный ансамбль с фортепиано»

24 марта (воскресенье)

концертный зал

10:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепианный ансамбль», четвертая и пятая возрастные группы

13:00 Конкурсные прослушивания участников в номинациях «Вокальный эстрадный ансамбль», «Вокальный фольклорный ансамбль»

Малый концертный зал (аудитория 413)

11:00 Конкурсные прослушивания участников в номинации «Вокальный академический ансамбль»

Концертный зал

16:00 Торжественное награждение. Гала-концерт победителей конкурса. Закрытие конкурса.

Целями конкурса являются развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства, пропаганда классической, народной и современной музыки, выявление одаренных учащихся-исполнителей.