Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций

11:00, 12 марта 2019, ПАИ

VI форум социально ориентированных НКО – это важное мероприятие в жизни общественных организаций. Об этом заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель правления Союза собственников недвижимости региона Алексей Кириллов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Наша организация и я лично примем участие в форуме, - отметил Алексей Кириллов. - Безусловно, хочется услышать какие-то тренды и линии, которые нас ожидают в ближайшее время, те направления деятельности, которые наиболее интересны с точки зрения областной администрации. Хочется понять, будет ли какой-то государственный заказ для некоммерческих организаций, как обстоят дела с реализацией закона об организациях, оказывающих общественно-полезные услуги». Также Алексей Кириллов рассчитывает узнать на форуме мнение администрации Псковской области по поводу развития территориального общественного самоуправления.

Кроме того, по его словам, на форуме СОНКО можно будет увидеть экспертов из других регионов, обменяться опытом и перспективным планированием, понять, чем живут другие субъекты, как проекты можно реализовать вместе с ними, также поделиться переживаниями по поводу заявок на конкурс фонда президентских грантов.

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.