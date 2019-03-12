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Общество

Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций

VI форум социально ориентированных НКО – это важное мероприятие в жизни общественных организаций. Об этом заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель правления Союза собственников недвижимости региона Алексей Кириллов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Наша организация и я лично примем участие в форуме, - отметил Алексей Кириллов. - Безусловно, хочется услышать какие-то тренды и линии, которые нас ожидают в ближайшее время, те направления деятельности, которые наиболее интересны с точки зрения областной администрации. Хочется понять, будет ли какой-то государственный заказ для некоммерческих организаций, как обстоят дела с реализацией закона об организациях, оказывающих общественно-полезные услуги». Также Алексей Кириллов рассчитывает узнать на форуме мнение администрации Псковской области по поводу развития территориального общественного самоуправления.

Кроме того, по его словам, на форуме СОНКО можно будет увидеть экспертов из других регионов, обменяться опытом и перспективным планированием, понять, чем живут другие субъекты, как проекты можно реализовать вместе с ними, также поделиться переживаниями по поводу заявок на конкурс фонда президентских грантов.

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным – Светлана Седунова Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
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