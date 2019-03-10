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Вручение золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО состоится в Пскове 20 марта

20 марта в Пскове в Доме детского творчества (улица Кузнецкая, дом 33)  состоится награждение золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Торжественная церемония начнётся в 17:00, регистрация её участников пройдёт с 16:15 до 16:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Знаки получат те, кому они были присуждены приказами Министерства спорта Российской Федерации от 25 января за номером 18 и Комитета  по спорту Псковской области  от 30 января за номером 16. Для награждения приглашены начальник Управления образования администрации  Пскова Анна Кузыченко и директор спортивно-оздоровительного центра «Юность», руководитель  центра ГТО в Пскове  Александр Камезин.

Всего в прошлом году в ГТО приняли участия  2 тыс. 407  псковичей, 778 из них были награждены знаками отличия, в том числе 380 – золотыми, 252 – серебряными и 146 – бронзовыми.

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