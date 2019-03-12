Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на мальчишник и девичник

10:59, 12 марта 2019, ПАИ

Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на мальчишник и девичник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятий.

13 марта пройдет девичник, на котором выступит коллектив брейкеров «Хоть Отбавляй». Кроме этого, для женских компаний предусмотрена скидка до 30% (подробности можно уточнить у официанта). Начало программы - в 20:00.

14 марта в «Инжире» пройдет мальчишник, в рамках которого запланирована танцевальная программа в восточном стиле «1000 и 1 ночь». В этот день для мужских компаний в баре будет действовать акция «2+1». Подробности можно будет уточнить у официанта. Начало программы - в 21:00.

Бронирование столов по телефону 20-19-00.