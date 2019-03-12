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Общество

Торжественное построение в честь 140-летия образования УИС прошло в Пскове

В честь 140-летия образования УИС состоялось торжественное построение личного состава на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, с Днем работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта, сотрудников и курсантов учреждения поздравили руководство образовательной организации и УФСИН России по Псковской области, представители совета ветеранов вуза.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин зачитал поздравительную телеграмму директора ФСИН России и отметил, что Федеральная служба исполнения наказаний играет особую роль в защите интересов граждан страны, общества и государства, обеспечивая правопорядок и законность.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников образовательной организации отмечены благодарностями Псковского филиала Академии ФСИН России и областного УФСИН.

Отметим, что 18 марта Псковский филиал Академии ФСИН и УФСИН России по Псковской области проведут торжественное мероприятие, посвященное 140-летию со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний, которое состоится в образовательной организации с участием представителей органов государственной власти, силовых структур региона и ветеранов УИС.

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