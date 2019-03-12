24 договора на обучение граждан предпенсионного возраста заключены в Псковской области в рамках федерального проекта

11:48, 12 марта 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» заключены 24 договора с образовательными организациями на обучение граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Леонид Кириллов на пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент, по словам Леонида Кириллова, к обучению приступили 11 человек из Пскова и Великих Лук. Они проходят обучение по специальностям «секретарь», «водитель категории Б», «маникюрша», «повар», «сметное дело», «социальный работник», «специалист по предоставлению визажных услуг с умением наращивать ресниц».

Леонид Кириллов добавил, что более активная работа по переобучению граждан предпенсионного возраста начнется в апреле-мае.