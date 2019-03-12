Более 250 псковичей предпенсионного возраста пройдут обучение по проекту «Старшее поколение» в этом году

11:42, 12 марта 2019, ПАИ

В Псковской области насчитывается 22 тысячи граждан предпенсионного возраста. В этом году обучение в рамках проекта «Старшее поколение» пройдут 256 человек, на каждого из которых будет потрачено 36 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Леонид Кириллов в ходе пресс-конференции сегодня, 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Леонида Кириллова, сейчас определены 20 образовательных организаций, включая ПсковГУ, которые предложили 450 образовательных программ. До 2024 года планируется переобучить 1 тыс. 100 человек.

Зампредседателя комитета по труду и занятости населения пояснил, что для прохождения переобучения гражданин предпенсионного возраста должен обратиться в Центр занятости населения, где он пройдёт тестирование на определение возможности обучения по выбранной профессии. После этого вручается соответствующий сертификат, с которым человек в течение 3 месяцев должен обратиться в образовательную организацию для прохождения обучения. Леонид Кириллов отметил, что обучение – бесплатное, затраты на него возмещаются образовательному учреждению. Кроме того, неработающим студентам предпенсионного возраста положена стипендия в размере 11 тыс. 280 рублей.