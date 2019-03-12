Итоги конкурса строя и песни подведены в Псковском филиале Академии ФСИН

12:51, 12 марта 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России подведены итоги конкурса строя и песни, приуроченного к 140-летию образования уголовно-исполнительной системы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, конкурс состоялся среди переменного состава. Победители и призеры были награждены на торжественном построении в честь юбилея УИС.

По итогам конкурса, где оценивались строевая выправка, четкий шаг каждого и слаженность действий всего парадного расчета, победу одержала 51-я учебная группа во главе с заместителем командира взвода старшим сержантом внутренней службы Александром Захаркиным.

Второе место – у 41-й учебной группы, которую возглавляет заместитель командира взвода сержант внутренней службы Илья Гудилов.

Третье место в конкурсе строя и песни заняла 12-я учебная группа под руководством курсанта Максима Волкова.