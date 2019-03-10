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Спорт

Соревнования зимнего фестиваля ГТО стартуют в Псковской области 19 марта

19 марта в Псковской области стартуют межмуниципальные соревнованиях регионального зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  В этот день состязания пройдут в Печорах, 21 марта – в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Соревнования первой зоны в Печорах объединят команды Печорского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пыталовского и Стругокрасненского районов. Команды остальных муниципальных образований будут бороться за звание лучших в составе второй зоны в Новосокольниках.

В состав команды от каждого района могут быть включены 6 человек, выступающих в разных возрастных категориях. Команды, занявшие первые пять мест, допускаются к финальным соревнованиям, которые пройдут 16 -17 апреля в Пушкинских Горах.

В программу соревнований включены бег на выносливость, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3-м уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в состав ВФСК ГТО, направлены на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей.

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