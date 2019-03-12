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Общество

День открытых дверей для кадастровых инженеров пройдёт в Пскове 14 марта

14 марта с 10:00 до 13:00 филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Псковской области проведет День открытых дверей для кадастровых инженеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Представители профессионального сообщества региона получат возможность задать вопросы специалистам кадастровой палаты. Вести прием будут начальник отдела правового обеспечения учреждения Нина Маркова, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 и № 2 Ирина Ояотс, начальник отдела подготовки сведений Наталья Смолковская и начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных Марина Аршинова.

Прием пройдет по адресу: Псков, улица Рабочая, 11. Отдел обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 и № 2 будет вести прием на улице Металлистов,17.

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