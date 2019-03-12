0
15:31
Сертификат на скидку в 5 тысяч рублей разыграет автошкола «Гарант успеха» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
14:18
Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ
13:34
«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле
12:15
Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью
11:31
Псковская область вошла в десятку автомобильно-насыщенных регионов
11:00
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
10:32
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
Еще новости
Общество

Девять плиток шоколада пытался украсть порхович из магазина

В Порхове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Росгвардии по Псковской области.

11 марта около 16:45 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступила информация о том, что в охраняемом магазине на улице Профсоюзной сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали местного жителя, который похитил из торгового зала 9 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сертификат на скидку в 5 тысяч рублей разыграет автошкола «Гарант успеха» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
12 марта 2019
Сертификат на скидку в 5 тысяч рублей разыграет автошкола «Гарант успеха» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ
12 марта 2019
Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ
«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле
12 марта 2019
«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле
Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью
12 марта 2019
Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью
Псковская область вошла в десятку автомобильно-насыщенных регионов
12 марта 2019
Псковская область вошла в десятку автомобильно-насыщенных регионов
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
12 марта 2019
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
12 марта 2019
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
12 марта 2019
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов

Идет загрузка...