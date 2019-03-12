Девять плиток шоколада пытался украсть порхович из магазина

11:50, 12 марта 2019, ПАИ

В Порхове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Росгвардии по Псковской области.

11 марта около 16:45 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступила информация о том, что в охраняемом магазине на улице Профсоюзной сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали местного жителя, который похитил из торгового зала 9 плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.