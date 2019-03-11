Двое опочан в масках совершили 24 кражи в Псковской области

12:02, 12 марта 2019, ПАИ

В Псковской области полиция задержала двух граждан, подозреваемых в совершении 24 краж имущества на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

По версии следствия, безработные, ранее судимые 43-летний и 33-летний жители Опочецкого района в ночное время передвигались по области на принадлежащей одному из них иномарке. Они подъезжали к дачным домам или гаражам, надевали маски и перчатки, взламывали запоры и похищали электроинструменты, бытовую технику и другие дорогостоящие вещи. Краденое преступники продавали.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Следственный отдел МО МВД России «Себежский» возбудил уголовные дела. В настоящее время установлена причастность мужчин к совершению в период с ноября минувшего года 24 краж на территории Себежского, Пустошкинского, Опочецкого и Пушкиногорского районов. Причиненный ущерб устанавливается. В ходе обысков часть похищенного изъята.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.