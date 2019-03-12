Транспорт для доставки псковичей в медучреждения будет приобретен по проекту «Единой России» «Старшее поколение»

13:52, 12 марта 2019, ПАИ

Автотранспорт для доставки сельских жителей старше 65 лет в медучреждения Псковской области будет приобретен в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В 2019 году на эти цели региону выделяется 22 миллиона 424 тысячи 900 рублей, на которые планируется купить 29 единиц транспорта отечественного производства. Техника будет передана государственным учреждениям социального обслуживания, расположенным в Пскове, Великих Луках и районах области.

Также в рамках партпроекта «Старшее поколение» во всех муниципалитетах будет организовано профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. Его должны пройти 256 человек. Из федерального и областного бюджета на реализацию этого мероприятия предусмотрено 17 миллионов 523 тысячи рублей.