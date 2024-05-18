В Псково-Печерском монастыре сделали подъёмную решётку для башни Нижних решёток

17:58, 18 мая 2024, ПАИ

Завершено изготовление подъёмной решётки – герсы – для башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работы происходили в специальном цеху, в производственных условиях работы с металлом. Монтаж будет осуществлён после завершения всех работ по укреплению фундаментов и стен башни.

Башня построена в период Ливонской войны в 1558–1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX вв. Фортификационное сооружение в древности имело ворота, оснащённые подъёмными решётками, которые опускались при угрозе нападения. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

В 1960-х годах, при архимандрите Алипии, ансамбль был полностью восстановлен из руин по проекту Валентина Смирнова. В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга разработали проект реставрации.