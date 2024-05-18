До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 19 мая

18:13, 18 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается мая на территории Псковской области 19 мая. Без существенных осадков, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных, южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью +5...+10 градусов, днём от +23 до +28.

Атмосферное давление будет ниже нормы.