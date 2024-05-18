До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 19 мая
Переменная облачность ожидается мая на территории Псковской области 19 мая. Без существенных осадков, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер юго-восточных, южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью +5...+10 градусов, днём от +23 до +28.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 мая 2024
На свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Псковской области