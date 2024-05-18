Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 19 мая

Переменная облачность ожидается мая на территории Псковской области 19 мая. Без существенных осадков, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных, южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью +5...+10 градусов, днём от +23 до +28.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2024

Пара из Псковской области заключит брак в День свадеб СЗФО на выставке «Россия»
18 мая 2024

До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 19 мая
18 мая 2024

В Псково-Печерском монастыре сделали подъёмную решётку для башни Нижних решёток
18 мая 2024

Фестиваль робототехники прошёл в Печорах
18 мая 2024

49 пилотов подали заявки на участие в фестивале воздухоплавания в Великих Луках
18 мая 2024

На свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Псковской области
18 мая 2024

Воспитанники воскресной школы Порхова совершили паломничество в Великий Новгород
18 мая 2024

В Пскове проходят соревнования среди сотрудников скорой помощи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...