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Общество

На свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Псковской области

Сегодня , 18 мая, на международной выставке-форуме «Россия» - Всероссийский свадебный фестиваль.

  • Всероссийский свадебный форум
    Фото: ПАИ
  • Всероссийский свадебный форум
    Фото: ПАИ
  • Всероссийский свадебный форум
    Фото: ПАИ
  • Всероссийский свадебный форум
    Фото: ПАИ
  • Всероссийский свадебный форум
    Фото: ПАИ

В рамках фестиваля в Пскове выступают ансамбли из Псковской области «Уграда» и «Очелье» - с народными песнями и танцами и со спектаклем «Ванька-мечтатель» и концертной программой «В лучших свадебных традициях Псковской земли», передает корреспондент Псковского агентства информации.

На свадебном фестивале поженятся псковская пара Антон и Алёна. Неделей ранее на выставке-форуме "Россия" семью создали псковичи Ольга и Александр.

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