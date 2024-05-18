На свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Псковской области

15:38, 18 мая 2024, ПАИ

Сегодня , 18 мая, на международной выставке-форуме «Россия» - Всероссийский свадебный фестиваль.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В рамках фестиваля в Пскове выступают ансамбли из Псковской области «Уграда» и «Очелье» - с народными песнями и танцами и со спектаклем «Ванька-мечтатель» и концертной программой «В лучших свадебных традициях Псковской земли», передает корреспондент Псковского агентства информации.

На свадебном фестивале поженятся псковская пара Антон и Алёна. Неделей ранее на выставке-форуме "Россия" семью создали псковичи Ольга и Александр.