В Пскове наградили лауреатов международного студенческого конкурса и назвали лучшие проекты форума «Индустрия медиа»

23:00, 18 мая 2024, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета состоялась торжественная церемония закрытия II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа», который проходил при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По словам директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Андрея Толмачева, форум «Индустрия медиа» изначально задумывался как стартовая площадка для студенчества России и Республики Беларусь.

«Нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою деятельность в производстве контента, а мы вам готовы помочь с точки зрения его распространения. Главный приз ждёт тех, кто будет реально работать на благо российско-белорусских отношений. Тех, кто захочет попробовать себя в этом направлении, мы готовы пригласить на другие подобные площадки. Например, в летнюю школу журналистики, которую Минобрнауки России организует в июле, и на другие мероприятия, связанные с российско-белорусской повесткой», – подчеркнул Андрей Толмачев.

Андрей Томлачев наградил значками активистов студенческого медиацентра Министерства науки и высшего образования РФ. Четверо ребят – из «ТОЛКа» ПсковГУ: Варвара Пичугина, Марина Земскова, Кристина Иванова и Анна Клименкова. Также в числе награждённых Светлана Янчи (Российский технологический университет МИРЭА), Владислав Лохов и Мария Пахомова (Белорусско-Российский университет), Алина Блинова (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), Анна Калей (Барановичский государственный университет).

«За короткий промежуток времени – всего за три дня – участники форума смогли придумать идею и детали проектов, подготовиться к презентации и достойно представить инициативы на суд экспертов. Теперь важно задать себе вопрос: что дальше? На него вы сможете ответить, участвуя в других медиафорумах, которые будут проходить в России и Республике Беларусь. Мы со своей стороны поможем вам в ваших начинаниях. Отдельно хочется поблагодарить Министерство науки и высшего образования РФ за организацию форума и экспертов, так как профессионализм ребят, который мы сегодня видим, на самом деле зависит от вашего большого труда», – сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Организаторы наградили лауреатов международного конкурса на лучший медиаконтент студенческих СМИ России и Беларуси, который состоялся в рамках программы академического лидерства «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

Напомним, конкурс проходил в пяти номинациях: «Фото», «Видео», «Текст», «Медиапроект» и «Графический дизайн». Его участниками стали более 170 студентов двух стран. Интерес к конкурсу проявили многие университеты, в том числе и те, которые не являются подведомственными Минобрнауки России: это вузы и МЧС, и Министерства культуры, и даже учебные учреждения Минсельхоза.

В пятёрку лучших вошли Евгения Щеглова (Новосибирский государственный технический университет, «Текст»), Софья Федотова (Санкт-Петербург скин государственный институт кино и телевидения, «Видео»), МЦ «Объектив» (Сочинский государственный университет, «Графический дизайн»), Юлия Астафьева (Саратовская государственная юридическая академия, «Фото»), «Радио Пульс» (Московский педагогический государственный университет, «Медиапроект»).

«Я видел, что на протяжении всех этих дней вы плодотворно работали. Уникальная находка – создать смешанные команды, в состав которых входят ребята из России и Республики Беларусь. Это проверка на стрессоустойчивость и возможность работать в любой команде. Вы справились, вы молодцы. Я уверен, что каждый из вас внесёт огромный неоценимый вклад в развитие наших встреч», – сказал заместитель начальника Республиканского молодёжного центра, начальник управления информационно-методического обеспечения и образовательных медиапроектов Антон Сорокин.

На церемонии стали известны победители II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». По результатам защиты команд жюри распределило призовые места следующим образом. Победителями стали ребята, разработавшие проект «Научный мост». Второе и третье места заняли, соответственно, команды «Студенты навсегда» и «Союзный стиль».

Отметим, что форум «Индустрия медиа» проходил с 16 по 18 мая на площадке Псковского государственного университета. В нём приняли участие представители около 60 вузов России и Республики Беларусь – студенты и сотрудники пресс-служб.