Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пара из Псковской области заключила брак в День свадеб СЗФО на выставке «Россия»

В рамках Всероссийского свадебного фестиваля на выставке «Россия» проходит День свадеб Северо-Запада сегодня, 18 мая. Девять пар от регионов заключат брак на главной сцене ВДНХ, сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

Пара из Псковской области заключит брак в День свадеб СЗФО на выставке «Россия». Фото здесь и далее: Официальный телеграм-канал Псковской области

От Псковской области пара молодоженов – Соловьева Алена и Трушов Антон. Молодожёны приняли участие в уличном шествии в национальных костюмах Псковской земли, демонстрируя традиционное исполнение свадебного обряда Печорского муниципального округа. Музыкально пару сопровождали гармонь, балалайка, другие музыкальные и шумовые инструменты. Брачующиеся получили частичку огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен на выставке в рамках старта Года семьи.

Невеста одета в праздничную рубаху и сарафан кругляк с грудинкой из льна. Голову невесты украсил убор «Венец». Образ жениха – белая с вышивкой рубаха, картуз, порты и жилетка.

В рамках культурной программы псковские коллективы «Уграда» и «Очелье» выступят с творческими номерами сопровождая молодоженов в свадебном шествии, выступят с концертной программой на главной уличной сцене, а также поставят спектакль «Ванька- мечтатель» совместно с молодоженами на сцене культурных проектов Павильона 75.

Ранее сообщалось, что другая пара псковичей Александр и Ольга поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.

Свадебный фестиваль продлится до 19 мая включительно. Каждый день события, начиная с 13 мая, будет посвящён одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляньям, свадебному пиру. Организаторы отмечают, что программа покажет гостям выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2024

Пара из Псковской области заключила брак в День свадеб СЗФО на выставке «Россия»
18 мая 2024

До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 19 мая
18 мая 2024

В Псково-Печерском монастыре сделали подъёмную решётку для башни Нижних решёток
18 мая 2024

Фестиваль робототехники прошёл в Печорах
18 мая 2024

49 пилотов подали заявки на участие в фестивале воздухоплавания в Великих Луках
18 мая 2024

На свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Псковской области
18 мая 2024

Воспитанники воскресной школы Порхова совершили паломничество в Великий Новгород
18 мая 2024

В Пскове проходят соревнования среди сотрудников скорой помощи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...