Пара из Псковской области заключила брак в День свадеб СЗФО на выставке «Россия»

19:17, 18 мая 2024, ПАИ

В рамках Всероссийского свадебного фестиваля на выставке «Россия» проходит День свадеб Северо-Запада сегодня, 18 мая. Девять пар от регионов заключат брак на главной сцене ВДНХ, сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

От Псковской области пара молодоженов – Соловьева Алена и Трушов Антон. Молодожёны приняли участие в уличном шествии в национальных костюмах Псковской земли, демонстрируя традиционное исполнение свадебного обряда Печорского муниципального округа. Музыкально пару сопровождали гармонь, балалайка, другие музыкальные и шумовые инструменты. Брачующиеся получили частичку огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен на выставке в рамках старта Года семьи.

Невеста одета в праздничную рубаху и сарафан кругляк с грудинкой из льна. Голову невесты украсил убор «Венец». Образ жениха – белая с вышивкой рубаха, картуз, порты и жилетка.

В рамках культурной программы псковские коллективы «Уграда» и «Очелье» выступят с творческими номерами сопровождая молодоженов в свадебном шествии, выступят с концертной программой на главной уличной сцене, а также поставят спектакль «Ванька- мечтатель» совместно с молодоженами на сцене культурных проектов Павильона 75.

Ранее сообщалось, что другая пара псковичей Александр и Ольга поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.

Свадебный фестиваль продлится до 19 мая включительно. Каждый день события, начиная с 13 мая, будет посвящён одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляньям, свадебному пиру. Организаторы отмечают, что программа покажет гостям выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.