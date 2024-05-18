49 пилотов подали заявки на участие в фестивале воздухоплавания в Великих Луках

16:39, 18 мая 2024, ПАИ

49 официальных заявок от пилотов из разных регионов России и зарубежных стран поступило в адрес организационного комитета XXVIII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

​

Свои заявки на участие во Встрече прислали аэронавты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана.

«Таким образом, встреча воздухоплавателей в Великих Луках в этом году не только подтвердила свой статус международной, но и расширила географию участников», - рассказали организаторы.

Они также отметили, что в связи с необходимостью обеспечения безопасности, в этом году Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий. «Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн.

Тем не менее великолучане смогут насладиться зрелищем парящих над городом аэростатов. Оргкомитет готовит ряд ярких, интересных полётов, в том числе, в рамках празднования Дня России.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдёт в этом году с 9 по 16 июня.

В рамках Встречи пройдут:29-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 3-й Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту, 16-й Кубок Дружбы, 17-й Кубок Княгини Ольги, 19-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках на протяжении многих лет является ПАО «Газпром».