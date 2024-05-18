Фестиваль робототехники прошёл в Печорах
Во Дворце творчества детей и молодежи в Печорах прошел II открытый образовательный фестиваль технического творчества Печорского района по робототехнике, сообщает газета «Печорская правда».
Фестиваль проходит в рамках мероприятий общественного образовательного проекта «Кружки робототехники-точка роста инженеров будущего», реализуемого с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.
Юные робототехники соревновались два дня. Ребята соревновались в таких категориях как «Перетягивание каната WeDo 1.0», «Царь горы WeDo 1.0», «Царь горы Lego Spike».
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