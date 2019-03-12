Конкурс «Ученик года – 2019» стартует в Пскове

13:44, 12 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 12 марта, в 16:00 в Пскове стартует торжественное открытие городского конкурса «Ученик года – 2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

13 марта в 14:00 пройдет конкурс «Визитная карточка» – самопредставление участников на тему «Я в Пскове Ганзейском живу». 14 марта с 12:00 до 13:30 состоится конкурс «Эрудит», в 14:30 – конкурс инфографики «Нужен ли театр современной молодежи?».

15 марта с 12:00 – 13:00 пройдет мастер-класс «Лайфхаки для поколения Z», а в 16:00 – закрытие конкурса.