В великолукском филиале Противотуберкулезного диспансера запланирован текущий ремонт кровли
ГБУ здравоохранения Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» заказало текущий ремонт кровли взрослого отделения филиала в городе Великие Луки. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 99 тыс. 543 рубля, источник финансирования - бюджет Псковской области.
Проведения аукциона в электронной форме запланировано на 25 марта.
Сроки завершения работ - в течение 30 дней с момента заключения контракта.