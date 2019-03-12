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Общество

В великолукском филиале Противотуберкулезного диспансера запланирован текущий ремонт кровли

ГБУ здравоохранения Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» заказало текущий ремонт кровли взрослого отделения филиала в городе Великие Луки. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 99 тыс. 543 рубля, источник финансирования - бюджет Псковской области.

Проведения аукциона в электронной форме запланировано на 25 марта.

Сроки завершения работ - в течение 30 дней с момента заключения контракта.

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