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Общество

Псковичи высказались за перевод беременных сотрудниц на удалёнку

Три четверти жителей Пскова одобрили законопроект, который предусматривает возможность перевода беременных сотрудниц на удалённую работу при наличии медицинских рекомендаций и если характер их деятельности позволяет трудиться вне офиса. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Фото: ПАИ

Инициативу поддержали 75 % участников исследования. Против высказались 15 %, ещё 10 % затруднились с ответом. Женщины одобряли предложение чаще мужчин. Среди респондентов младше 35 лет сторонников также оказалось больше, чем среди тех, кто старше.

Иначе псковичи отнеслись к предложению законодательно обязать работодателей повышать зарплату женщинам после рождения ребёнка. Эту идею поддержали 35 % опрошенных, против выступили 32 %, ещё 33 % не определились с ответом.

Среди аргументов противники инициативы называли возможное ущемление прав сотрудниц без детей, наличие других льгот для матерей, а также риск дополнительных трудностей при трудоустройстве женщин. Некоторые участники опроса усомнились в связи между рождением ребёнка и выполнением должностных обязанностей.

Как и в случае с удалённой работой для беременных, женщины чаще мужчин поддерживали повышение зарплаты матерям. Больше сторонников этой меры оказалось и среди жителей младше 35 лет.

Участников, одобривших инициативу, также спросили, какой должна быть прибавка к зарплате после рождения ребёнка. Самым популярным оказался вариант повышения на 11–20 % – его выбрали 28 % респондентов. Ещё 22 % предложили ограничить прибавку 10 %.

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