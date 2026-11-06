Пенсия без мифов: что влияет на её размер и почему важно готовиться заранее

09:53, 06 ноября 2026, ПАИ

О пенсии многие начинают задумываться незадолго до выхода на заслуженный отдых. Однако будущие выплаты зависят от обстоятельств, которые складываются на протяжении всей трудовой жизни. На размер пенсии влияют продолжительность стажа, официальная зарплата и даже отдельные периоды ухода за детьми, напомнили в Социальном фонде России.



Фото: Соцфонд РФ



Фото: Соцфонд РФ



Фото: Соцфонд РФ



Фото: Соцфонд РФ



Фото: Соцфонд РФ









Разобраться в пенсионных правах лучше заранее, чтобы вовремя проверить учтённые сведения и при необходимости исправить неточности. В специальной подборке Соцфонд разобрал пять распространённых заблуждений о пенсии и объяснил, как на самом деле формируются будущие выплаты.