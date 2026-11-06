В Великих Луках произошёл прорыв на кольцевом водопроводе
Прорыв на кольцевом водопроводе произошёл в Великих Луках вечером 5 ноября, пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на администрацию города.
Сотрудники водоканала прилагают все усилия для выяснения причин аварии и её устранения. Другие подробности пока не сообщаются.
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