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Общество

На перекрестке улиц Розы Люксембург и Максима Горького в Пскове появится светофор

Технологическое присоединение светофорного объекта на перекрестке улицы Розы Люксембург с улицей Максима Горького заказало Управление городского хозяйства администрации Пскова. Извещение о проведении закупки опубликовано на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 тыс. 236,59 рублей, источник финансирования - бюджет города на 2019-й год.

Услуги должны быть оказаны в течение 4 месяцев с момента подписания контракта.

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