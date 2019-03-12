На перекрестке улиц Розы Люксембург и Максима Горького в Пскове появится светофор
Технологическое присоединение светофорного объекта на перекрестке улицы Розы Люксембург с улицей Максима Горького заказало Управление городского хозяйства администрации Пскова. Извещение о проведении закупки опубликовано на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 тыс. 236,59 рублей, источник финансирования - бюджет города на 2019-й год.
Услуги должны быть оказаны в течение 4 месяцев с момента подписания контракта.