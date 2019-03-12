Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ

14:18, 12 марта 2019, ПАИ

Валерий Тюменцев может покинуть пост директора муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Валерий Тюменцев уходит с поста директора ЦСМ с 12 марта. Однако, он эту информацию не подтвердил. «Пока я буду исполнять обязанности директора, больше информации нет», – сказал Валерий Тюменцев.

До какого числа он продолжит работать, пока не известно. «Не знаю, пока распоряжения нет», – заключил он.

Валерий Тюменцев родился 2 ноября 1970 года в Новосибирске. В 1992-м году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «Командная тактическая авиация» с присвоением квалификации «летчик-инженер».

С 2001 по 2005 годы учился в Псковском государственном политехническом институте по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».

С 1992 по 2003 служил в/ч 22643 города Пскова (Кресты) помощниклм командира корабля, а с 2003 по 2005 командиром корабля.

С 2013 года по настоящее время – директор муниципального предприятия Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Дважды являлся лауреатом партийного проекта «Кадровый резерв - профессиональная команда страны».

Член ВПП «Единая Россия» с 26 августа 2009 года. Секретарь первичного отделения №29 ВПП «Единая Россия» города Пскова. Член политсовета города Пскова ВПП «Единая Россия» с 18 мая 2011 года. Председатель Псковского городского Местного координационного совета сторонников ВВП «Единая Россия».