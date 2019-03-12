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Культура

Около двух тысяч человек посетили объекты Псковского музея 8-10 марта

Около двух тысяч человек посетили объекты Псковского музея-заповедника 8-10 марта. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Псковичи и гости города за три дня смогли познакомиться с историей Псковской земли, с системой управления средневекового города на экскурсии по Псковскому кремлю; узнали, как восстанавливался город Псков после оккупации немцами.

Открытое хранение фондов познакомило гостей с уникальными экспонатами из «Золотой кладовой», с историей создания герба города, а экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» - с трёхлетней историей оккупации нашего города немецкими войсками. Чем занимался Ленин в Пскове 83 дня можно было узнать в музее-квартире В. И. Ленина. Псковичи и гости города также познакомились с абсолютно новой экспозицией «Культура и искусство древнего Пскова».

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