Финалы областной Спартакиады учащихся по баскетболу пройдут в Великих Луках с 22 по 24 марта

14:53, 12 марта 2019, ПАИ

Финальные соревнования XI областной Спартакиады учащихся по баскетболу пройдут в Великих Луках с 22 по 23 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Состязания среди девушек пройдут в спортивном зале Великолукской государственной сельскохозяйственной академии 22 марта в 15:00 и 23 марта в 10:00. За победу поборются команды Порховского, Новосокольнического районов, Пскова и Великих Лук.

Юноши сразятся в спортивном зале СШ «Экспресс» 23 марта в 15:30 и 24 марта в 10:00. Участвуют команды Гдовского, Невельского районов, Пскова и Великих Лук.