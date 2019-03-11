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Пскович признан виновным в краже телефона и 32 тысяч рублей у уснувшего приятеля

37-летний житель Пскова признан виновным в краже телефона и денег у приятеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, в конце октября 2018 года молодой человек выпивал со знакомым, который затем уснул, в это время у подсудимого возникла мысль украсть его имущество.

Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил мобильный телефон стоимостью 7 тысяч 626 рублей, а также более 32 тысяч рублей, находившихся в мужской барсетке. Таким образом, своими действиями обвиняемый причинил материальный ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

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