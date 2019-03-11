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За кражу инструмента пскович отправился на 1,5 года в колонию строгого режима

За хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, 33-летний пскович проведет 1,5 года в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В ноябре 2018 года пьяный мужчина проник в квартиру дома №10 по Трудовому переулку в Пскове. При помощи найденного на земле железного прута он взломал запирающие устройства на дверях квартиры, прошел внутрь и похитил инструменты. В результате преступных действий осужденный причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 4 тысячи 959 рублей.

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