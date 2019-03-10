ФК «Луки-Энергия» готовится к весеннему этапу ОЛИМП-Первенства России в Краснодарском крае

15:19, 12 марта 2019, ПАИ

ФК «Луки-Энергия» продолжает подготовку к весеннему этапу ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона 2018/19 в рамках второго учебно-тренировочного сбора в городе Крымске Краснодарского края. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукского футбольного клуба.

Тренерский штаб «Луки-Энергии» предусмотрел 4 контрольных матча. Первую игру великолучане провели 6-го марта, матч с командой «Калуга» из одноименного города завершился со счётом 2:00. Вторым спарринг-партнёром у «Луки-Энергии» на южном сборе стала команда «Черноморец» из Новороссийска, 9 марта великолучане потерпели поражение (3:0).

Третий контрольный матч ФК «Луки-Энергия» проведёт с любительской командой «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская. Встреча состоится 13 марта.