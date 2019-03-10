0
15:18
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
17:28
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
14:29
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:02
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
13:19
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
13:06
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
17:52
Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
Еще новости
Спорт

ФК «Луки-Энергия» готовится к весеннему этапу ОЛИМП-Первенства России в Краснодарском крае

ФК «Луки-Энергия» продолжает подготовку к весеннему этапу ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона 2018/19 в рамках второго учебно-тренировочного сбора в городе Крымске Краснодарского края. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукского футбольного клуба.

Тренерский штаб «Луки-Энергии» предусмотрел 4 контрольных матча. Первую игру великолучане провели 6-го марта, матч с командой «Калуга» из одноименного города завершился со счётом 2:00. Вторым спарринг-партнёром у «Луки-Энергии» на южном сборе стала команда «Черноморец» из Новороссийска, 9 марта великолучане потерпели поражение (3:0).

Третий контрольный матч ФК «Луки-Энергия» проведёт с любительской командой «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская. Встреча состоится 13 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
10 марта 2019
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
07 марта 2019
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
07 марта 2019
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
07 марта 2019
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
07 марта 2019
В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
06 марта 2019
Из-за погоды третий этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью переносится на 16 марта
День открытых дверей в воркаут-центре Пскова пройдёт 9 марта
05 марта 2019
День открытых дверей в воркаут-центре Пскова пройдёт 9 марта

Идет загрузка...