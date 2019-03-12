Конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии пройдёт 5 апреля

16:08, 12 марта 2019, ПАИ

5 апреля состоится конкурс на замещение должности директора ГП ПО «Псковская областная типография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Требования к участникам конкурса: высшее образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 25 марта по адресу: Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет № 6.

Претенденты должны представить в комитет заявление; анкету по форме, утвержденной приказом комитета; две фотографии размером 4 х 6 см; справку о состоянии здоровья по установленной форме; справку о прохождении флюорографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления ее в комитет; заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации; заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; документы воинского учета для военнообязанных лиц; копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап пройдет в форме тестовых испытаний (письменно) на знание отраслевой специфики предприятия; основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости. Второй этап предусматривает собеседование.

О результатах участники уведомляются в письменной форме через почтовое отправление в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 29-86-02, 29-86-01.