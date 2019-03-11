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Очевидцев случившегося 5 марта в Пскове ДТП ищет полиция

Полиция ищет очевидцев ДТП, случившегося в Пскове у дома 51 по улице Труда 5 марта около 8:45. Там неустановленный автомобиль, за рулём которого находился неустановленный водитель, сбил 21-летнюю девушку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.  Предположительно, сбил псковичку джип. Автомобиль с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам 29-25-82, 29-25-83  или  02.

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