Фестиваль «Крымская весна» пройдёт в Детском парке Пскова 17 марта

18:07, 12 марта 2019, ПАИ

17 марта в 13:00 в Детском парке Пскова состоится фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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На сцене парка выступят ведущие творческие коллективы Пскова. В частности, запланировано выступление ансамбля «Голубые молнии», заслуженной артистки РФ Марины Курчавовой, ансамбля «Лаванда», студии «УникС». Детей и взрослых ждет развлекательная программа.