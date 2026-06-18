Пострадавшие в ДТП в Псковском округе госпитализированы

22:59, 18 июня 2026, ПАИ

В Псковском районе столкнулись автомобили Peugeot и Lada Granta. ДТП произошло на 1-м километре автодороги Псков – Гдов, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Водитель автомобиля Peugeot 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на месте отказался.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель Lada Granta 2007 года рождения, пассажирка 2008 года рождения и водитель Peugeot 1976 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы.

На месте работают бригада скорой помощи, бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.