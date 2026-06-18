Более 1500 псковичей приняли участие в масштабном научном исследовании

22:23, 18 июня 2026, ПАИ

Более 1 500 человек из Псковской области приняли участие в масштабном научно-исследовательском мероприятии по исследованию уровня антител в крови к ряду инфекционных заболеваний, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Напомним, что с 30 марта по 11 апреля Роспотребнадзор провёл бесплатное тестирование жителей Пскова и Великих Лук на антитела к кори, краснухе, паротиту, дифтерии, коклюшу и вирусным гепатитам А, В, С, Е. Тестирование в эти же даты проходило и в соседних регионах.

В данный момент специалисты лабораторий Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Пастера делают всё возможное для скорейшего получения качественных, достоверных данных.

Ожидается, что первые итоги тестирования иммунитета к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям начнут поступать жителям Пскова и Великих Лук с конца июня 2026 года. Каждому участнику его результаты будут направлены индивидуально на указанную при регистрации электронную почту, если же её нет – то в медицинскую организацию по месту взятия крови.