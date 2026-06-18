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Аграрии в Псковском округе приступили к кормозаготовке

Аграрии в Псковском округе приступили к кормозаготовке. Кроме того, накануне многие предприятия успешно завершили весенние полевые работы, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ. Носит иллюстративный характер

В этом году общая площадь ярового сева, проведённого сельхозпредприятиями, составила 4 921 гектар, что на 23 % превысило запланированные объёмы. По словам главы муниципалитета, особое внимание уделено зерновым и зернобобовым культурам. Их посеяли на 2040 гектарах, перевыполнив план на 16 %. В этот список вошли такие культуры, как пшеница, ячмень, овёс, горох, люпин и соя. Также были засеяны силосные и однолетние культуры на 1 851 гектаре и беспокровные многолетние травы на 115 гектарах. Посадки картофеля заняли 210 гектаров.

Первыми завершили яровой сев земледельцы ОПХ «Родина». Лидерами по засеянным площадям стали компания «ПсковАгроИнвест» (1 876 гектаров), ЗАО «Агрофирма «Победа» (825 гектаров) и СПК (колхоз) «Передовик» (650 гектаров). Компания «СЛС Псков Агро» в этом сезоне применила инновационный подход и посеяла люпин и сою на зерно.

Важным этапом весенних работ стало внесение удобрений: на поля вывезено и внесено около 50 тысяч тонн органических удобрений. Кроме того, выполнен подсев многолетних трав и проведена подкормка минеральными удобрениями озимых культур, многолетних трав и пастбищ на площади 1 828 гектаров.

«В настоящее время аграрии сосредоточены на уходе за посевами сельскохозяйственных культур. Отмечу, крестьянско-фермерские хозяйства посадили 125 гектаров картофеля, 30,5 гектара овощей открытого грунта (включая морковь и свёклу) и 70 гектаров рапса», – добавила Наталья Фёдорова.

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