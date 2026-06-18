Суд приступил к рассмотрению уголовного дела сотрудника псковской больницы

23:07, 18 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя одного из структурных подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы в связи с преступлением, предусмотренным частью 3 статьи 294 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, зная о проведении обысков в учреждении в связи с возбуждением уголовного дела в отношении главного врача, обвиняемый вынес из её кабинета блокноты и записные книжки. Записи содержали сведения, имеющие доказательственное значение, что сделало невозможным их дальнейшее исследование и получение содержащейся в них информации.

Подсудимый виновным себя не признал.

Суд приступил к исследованию доказательств стороны обвинения. Судебное заседание отложено до 14 июля для допроса свидетелей.