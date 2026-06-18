Объекты Псковского музея-заповедника перешли на новый режим работы
С 22 июня Музей-квартира В. И. Ленина и Музей-квартира Ю. П. Спегальского переходят на новый режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Рабочие дни – со среды до воскресенья (с 11:00 до 18:00). Понедельник и вторник будут выходными днями. Последняя среда месяца – санитарный день.
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