Топиарные фигуры устанавливают в Детском парке в Пыталово

21:17, 18 июня 2026, ПАИ

В Пыталово завершается благоустройство общественной территории рядом с домом № 6 на улице Шафранского, сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Подрядчик уже выполнил расчистку пруда и канавы напротив дома, их ограждение и установку пешеходного мостика, а сейчас выполняет монтаж топиарных фигур.

К уже установленным арт-объектам – оленю с оленёнком и белке Эльзе – добавятся семья и название города: надпись «Пыталово».

«Все эти фигуры располагаются недалеко от пруда в Детском парке, который также преобразился. В скором времени все работы будут завершены, и Детский парк будет восприниматься по-новому», – отметила Вера Кондратьева.