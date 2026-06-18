22 колодца, 1100 метров сетей водоотведения, монтаж КНС: в Пушкинских Горах продолжаются масштабные работы

23:58, 18 июня 2026, ПАИ

Строительство сетей водоотведения в Пушкинских Горах продолжается, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Оксаны Филипповой, в настоящее время на улицах Звёздной и Храброва смонтировано 22 колодца и проложено 1 100 метров сетей. Также рабочие провели монтаж канализационно-насосной станции, ведётся засыпка котлована КНС грунтом.

На днях начались работы и на улице Первомайской: строители производят сварку трубы с последующей прокладкой самотечной канализационной сети от канализационного колодца, находящегося возле детского сада «Теремок», до места строительства локальных очистных сооружений на улице Первомайской, добавила глава муниципалитета.