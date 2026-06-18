22 колодца, 1100 метров сетей водоотведения, монтаж КНС: в Пушкинских Горах продолжаются масштабные работы
Строительство сетей водоотведения в Пушкинских Горах продолжается, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Оксаны Филипповой, в настоящее время на улицах Звёздной и Храброва смонтировано 22 колодца и проложено 1 100 метров сетей. Также рабочие провели монтаж канализационно-насосной станции, ведётся засыпка котлована КНС грунтом.
На днях начались работы и на улице Первомайской: строители производят сварку трубы с последующей прокладкой самотечной канализационной сети от канализационного колодца, находящегося возле детского сада «Теремок», до места строительства локальных очистных сооружений на улице Первомайской, добавила глава муниципалитета.
22 колодца, 1100 метров сетей водоотведения, монтаж КНС: в Пушкинских Горах продолжаются масштабные работы