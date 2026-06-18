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С сотрудниками Псковского молокозавода пообщались Борис Елкин и Александр Козловский

Глава Пскова Борис Елкин, депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз побывали на Псковском городском молочном заводе. В ходе визита они пообщались с сотрудниками завода и обсудили насущные вопросы. Об этом Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Бориса Елкина в MAX

«Этот завод – один из ведущих производителей молочной продукции в регионе, и за этим статусом стоит серьёзная работа. Уже более 20 лет им руководит Сергей Марчуков, чей общий стаж в отрасли составляет 44 года, – это говорит о настоящей преданности делу и глубоком понимании отрасли», – отметил Борис Елкин.

На заводе выпускают более 40 наименований продукции. Это масло, сыры, брынза, сметана, творог, творожные изделия, майонез – и всё это под брендом «Прасковья Молочкова». Узнаваемый образ коровы на упаковке знаком многим, а качество продукции подтверждено: бренд включён в программу «100 лучших товаров России», а сам завод входит в «зелёный список» честных производителей Россельхознадзора.

«Приятно видеть, что продукция нашего псковского завода популярна не только у нас, но и за пределами региона: её поставляют в Великий Новгород и на Северо‑Запад. Это достойный пример того, как местное производство может быть успешным и востребованным!» – добавил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин и Александр Козловский посетили АО «Псковский хлебокомбинат».

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