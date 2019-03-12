Псковский митрополит пишет пьесу про Крым

16:30, 12 марта 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон дописывает пьесу об истории Крыма и Херсонеса. Её уже готовы поставить на полуострове летом этого года и снять по ней фильм. Об этом Тихон рассказал на XXI Корнилиевских православных образовательных чтениях, которые прошли в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Запись его выступления размещена в YouTube.

Из зала митрополита спросили о творческих планах. Сначала Тихон рассказал о намерении построить канализационную систему и водопровод в монастыре, а затем перешёл к рассказу о пьесе. По его словам, ему осталось дописать «буквально полстраницы», после чего она «с колёс идёт в постановку».

Спектакль, скорее всего, покажут в Крыму уже летом 2019 года. «Пьеса касается истории Крыма, истории Херсонеса, поисков духовных путей от античности до наших дней. Надеюсь, что сейчас хватит времени где-то до середины апреля ее доредактировать и отдать уже в постановку, чтобы где-то летом ее поставили на сцене, которую мы создали в Херсонесе. Собираются уже по этой пьесе ставить фильм. Но пока она еще даже не дописана», – рассказал митрополит. Он также отметил, что из-за нехватки времени ему пришлось отложить сценарий «большого фильма о февральской революции» и книгу о Сталине.

До этого Тихон уже написал сценарии к трём фильмам и книгу «Несвятые святые», которая вышла тиражом более 2 млн экземпляров.